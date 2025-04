La Valsassina sui pedali Nuova ciclabile

Valsassina merita di essere scoperta anche nella bella stagione, non solo in vetta ma anche a mezzacosta, a renderlo più semplice il progetto di una Nuova pista ciclopedonale approvato a Barzio. L'intervento, che ha ottenuto il via libera da parte della giunta, è stato redatto dall'architetto Flavio Cattaneo e prende il via dall'area Conca nell'area attorno alla palestra comunale, non lontano dal centro sportivo e a valle della SP64. La pista, che costerà 230mila euro, è strategica per il collegamento tra il terzo lotto della pista ciclabile proveniente dal fondovalle e il futuro tratto in direzione Cremeno, entrambi di competenza della Comunità Montana. "Il progetto prevede la creazione di un percorso in sicurezza per ciclisti e pedoni - spiega il sindaco Andrea Ferrari - riprendendo tipologia di asfalti e steccati coerenti con quelle già individuate per il lotto in capo alla Comunità Montana.

