Quotidiano.net - Calcioscommesse. L’orgoglio di Fagioli: "Ora fatemi rialzare"

Intercettazioni, racconti del passato, immagini che tornano come incubi che Nicolòera convinto di aver cancellato e gettato via. Lui, che ora vuole solo e soltanto pensare a giocare, a sognare, a spingere la Fiorentina e riprendersi la maglia azzurra, da sabato scorso (complice l’inchiesta penale contro gioco e scommesse clandestine) è stato tirato per la maglia e rimesso al centro di quella scena che non doveva riguardarlo più. Così, ieri,ha deciso di dire la sua, di riportare discorsi, commenti e giudizi (nei suoi confronti) nella direzione che ritiene giusta. E a suo modo inattaccabile. "Ho pagato il mio debito con la giustizia – scrive in una lettera rilanciata su Instagram –. Con una condanna e una sacrosanta squalifica, con umiliazioni continue e giustificate, con la vergogna provata e con il rischio di non rialzarmi più.