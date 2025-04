Campionati Italiani nuoto 2025 oggi in tv orari 15 aprile programma streaming campioni in gara

oggi, martedì 15 aprile, terza giornata di gare dell’edizione 2025 degli Assoluti primaverili di nuoto. I Campionati Italiani vanno avanti e la speranza dei selezionatori è quella di arricchire il più possibile roster degli atleti qualificati per i Mondiali a Singapore di quest’estate.Day-3 in cui i fari saranno puntati nei 100 stile libero maschili e femminili. Alessandro Miressi va in cerca di un tempo rilevante, anche per rispondere a quanto sta accadendo a livello internazionale, con crono straordinari nei propri Campionati nazionali. Livello altissimo nella gara regina e la necessità è quella di spingere.Motivazioni ne avrà anche Sara Curtis che nelle due vasche dello stile libero vorrà far saltare il banco e con un tempo da qualificazione alla rassegna iridata. Altre gare da circoletto rosso saranno i 200 misti con Alberto Razzetti punto di riferimento assoluto e i 1500 stile libero donne con Simona Quadarella che va in cerca del bis dopo quanto nuotato negli 800 sl. Oasport.it - Campionati Italiani nuoto 2025 oggi in tv: orari 15 aprile, programma, streaming, campioni in gara Leggi su Oasport.it , martedì 15, terza giornata di gare dell’edizionedegli Assoluti primaverili di. Ivanno avanti e la speranza dei selezionatori è quella di arricchire il più possibile roster degli atleti qualificati per i Mondiali a Singapore di quest’estate.Day-3 in cui i fari saranno puntati nei 100 stile libero maschili e femminili. Alessandro Miressi va in cerca di un tempo rilevante, anche per rispondere a quanto sta accadendo a livello internazionale, con crono straordinari nei proprinazionali. Livello altissimo nellaregina e la necessità è quella di spingere.Motivazioni ne avrà anche Sara Curtis che nelle due vasche dello stile libero vorrà far saltare il banco e con un tempo da qualificazione alla rassegna iridata. Altre gare da circoletto rosso saranno i 200 misti con Alberto Razzetti punto di riferimento assoluto e i 1500 stile libero donne con Simona Quadarella che va in cerca del bis dopo quanto nuotato negli 800 sl.

