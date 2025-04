Ilrestodelcarlino.it - La ’Passio’ rivive alle falde del Nerone. Costumi e tradizione

Anche quest’anno a Serravdi Carda ritorna nella serata del ‘Venerdi Santo’ (18 aprile) la ‘Passio’, rievocazione storico-religiosa che ha luogo lungo le vie del paese. Uno spettacolo giunto alla 43^edizione e organizzata dalla Pro Loco di Serravdi Carda e Monteche per l’occasione trasforma il piccolo borgo in un luogo antico dall’atmosfera magica. Con il passare del tempo l’interesse di tutti per la Passio è cresciuto, così come la cura minuziosa ai dettagli, aiscenografie, agli effetti sonori. Il piccolo paese di Serrav, che ha all’incirca 300 abitanti, conta sulla collaborazione di tutta la comunità, che è fondamentale per la buona riuscita dell’evento. Considerate che poi sono più di 100 le persone coinvolte la sera stessa nella recitazione dei ruoli principali e anche in quelli più semplici di figuranti, una partecipazione dunque non indifferente.