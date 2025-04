Quotidiano.net - Unicredit, passi avanti su Commerz. Arriva l’ok dall’Antitrust tedesca

Dopo la Bce, anche l’Antitrustdàalla scalata dibank da parte di. Ieri, infatti, il Bundeskartellamt ha permesso alla banca italiana – che in Germania controlla già la banca Hvb – di aumentare la propria partecipazione diretta inbank fino al 29,99% del capitale sociale. L’authority spiega in una nota che "la fusione interessa mercati o segmenti che possono essere definiti su base sovraregionale. Ciò vale in particolare per i prestiti destinati al cosiddetto mercato medio superiore, ossia alle Pmi con un fatturato relativamente elevato, e per le attività di commercio estero sostenute dalle banche, nella misura in cui le imprese interessate sono attive nell’importazione e/o nell’esportazione". Un via libera atteso dai mercati ma tutt’altro che scontato, anche in considerazione dell’opinione del governo tedesco che "non è cambiata", ha chiarito un portavoce del ministero delle Finanze, ribadendo la contrarietà di Berlino ad acquisizioni "non concordate e ostili".