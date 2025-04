Emozioni e tradizioni del Palio in un documentario spagnolo

documentario interamente dedicato al Palio di Legnano, una scelta nata da un’esperienza vissuta nel cuore della sua famiglia e delle sue origini. Ilgiorno.it - Emozioni e tradizioni del Palio in un documentario spagnolo Leggi su Ilgiorno.it Una passione che attraversa i confini e unisce generazioni e culture. Penelope Suarez, 20 anni, vive a Marbella con il papà uruguaiano José Emilio Sampayo e la mamma legnanese Roberta Bertani. Proprio da questa radice affettiva e culturale nasce il suo legame con Legnano e in particolare con la Contrada La Flora, a cui appartiene la famiglia della madre, sorella di Elena Bertani, moglie del Capitano della Contrada Vincenzo De Milato. Penelope ha conseguito il diploma come tecnico superiore in realizzazione di progetti audiovisivi e spettacoli presso il Collegio Salesiano Don Bosco di Granada. Il lavoro finale del suo percorso di studi è stato uninteramente dedicato aldi Legnano, una scelta nata da un’esperienza vissuta nel cuore della sua famiglia e delle sue origini.

