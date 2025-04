Blocco dei Tir davanti alla logistica Contestazioni ingiuste agli addetti

logistica Number One e contestuale presidio di un gruppo di lavoratori, sotto le bandiere del Si Cobas, ieri mattina davanti ai cancelli della ditta di via Pertini nel polo produttivo Mirandolina. Come già venerdì scorso, ieri attorno alle 8 circa una quindicina di dipendenti di una cooperativa interna al sito hanno incrociato le braccia e contestualmente impedito ai mezzi pesanti di caricare e scaricare causando lunghe code all’esterno. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale e Digos. Gli addetti si sono mobilitati dopo le lettere di sospensione cautelare a tempo indeterminato arrivate ad otto di loro, "nemmeno notificate, ma dette a voce in maniera improvvisa durante il turno di lavoro", ha spiegato ieri Michela De Nittis del Si Cobas Piacenza. Ilgiorno.it - Blocco dei Tir davanti alla logistica: "Contestazioni ingiuste agli addetti" Leggi su Ilgiorno.it Tir bloccati a pochi metri dall’ingresso dellaNumber One e contestuale presidio di un gruppo di lavoratori, sotto le bandiere del Si Cobas, ieri mattinaai cancelli della ditta di via Pertini nel polo produttivo Mirandolina. Come già venerdì scorso, ieri attorno alle 8 circa una quindicina di dipendenti di una cooperativa interna al sito hanno incrociato le braccia e contestualmente impedito ai mezzi pesanti di caricare e scaricare causando lunghe code all’esterno. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale e Digos. Glisi sono mobilitati dopo le lettere di sospensione cautelare a tempo indeterminato arrivate ad otto di loro, "nemmeno notificate, ma dette a voce in maniera improvvisa durante il turno di lavoro", ha spiegato ieri Michela De Nittis del Si Cobas Piacenza.

