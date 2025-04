Dalla birra al sound dei Cara Calma

birra guidato da Efrem Borroni: nella prima tappa si esploreranno 4 diversi tipi di birre belghe, andando alla scoperta di un territorio che vanta una straordinaria varietà di stili e approfondendo le birre trappiste. Iscrizioni al 327.83.99.417. Quasi contemporaneamente, alle 21, tra le poltroncine rosse di BloomCinema verrà proposto il pluripremiato film documentario “Tempo d’Attesa“ di Claudia Brignone, una riflessione sulla nascita, sull’essere genitori oggi e sul diventare madri. Ilgiorno.it - Dalla birra al sound dei Cara Calma Leggi su Ilgiorno.it Le birre “made“ in Belgio preparate dai monaci trappisti tutte da scoprire in un percorso guidato, l’alternative-rock italiano, i giochi di carte collezionabili e il grande cinema sull’ambiente e sulla montagna, ma anche una riflessione sulla maternità. Musica, film e tante iniziative per la settimana del Bloom di Mezzago, già fin da stasera. Partiranno oggi i nuovi appuntamenti del centro multiculturale di via Curiel, con un doppio evento. Alle 20.30 prenderà il via il “Beer Masterclass“, un ciclo di serate di degustazione diguidato da Efrem Borroni: nella prima tappa si esploreranno 4 diversi tipi di birre belghe, andando alla scoperta di un territorio che vanta una straordinaria varietà di stili e approfondendo le birre trappiste. Iscrizioni al 327.83.99.417. Quasi contemporaneamente, alle 21, tra le poltroncine rosse di BloomCinema verrà proposto il pluripremiato film documentario “Tempo d’Attesa“ di Claudia Brignone, una riflessione sulla nascita, sull’essere genitori oggi e sul diventare madri.

Potrebbe interessarti anche:

Acqua sempre più cara: in Toscana 748 euro a famiglia

Si attesta a 748 euro la spesa media sostenuta dalle famiglie toscane nel 2024 per la bolletta idrica, in aumento dello 2,3% rispetto al 2023. La Toscana è la regione più cara d’Italia, paese che ha ...

Toscana regione più cara per le bollette dell'acqua: la mappa della spesa

Firenze, 20 marzo 2025 - Si attesta a 748 euro la spesa media sostenuta dalle famiglie toscane nel 2024 per la bolletta idrica, in aumento dello 2,3% rispetto al 2023. La Toscana è la regione più ...

La birra torna a essere protagonista in fiera, in gara oltre 2 mila birrifici artigianali

Beer&Food Attraction 2025 è il palcoscenico d’elezione per l’intero comparto birrario e dal 16 al 18 febbraio riunisce alla Fiera di Rimini di Italian Exhibition Group, produttori, distributori ...

Dalla birra al sound dei Cara Calma. Mezzago. Bloom: programmazione dal 13 aprile al 20 aprile. Ne parlano su altre fonti