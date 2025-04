La Fashion week di Milano rappresenta un traino importante per il sistema produttivo

Fashion week vanno a braccetto con lo sviluppo della moda in Italia, infatti il marchese Giovanni Battista Giorgino nel 1951 preparò la prima sfilata di moda italiana a Firenze con l'obbiettivo di fare concorrenza agli stilisti della moda francese con talenti italiani. La Milano Fashion week ancora non esisteva e Firenze era il centro della moda italiana. Queste sfilate conquistarono così tanto successo che per risolvere il problema del sovraffollamento vennero spostate a Milano, dove ebbe luogo nel 1975 la prima settimana della moda. Milano diventò quindi capitale della moda italiana. Oggi le Fashion week più importanti si tengono a Milano, Parigi, Londra e New York. La settimana della moda italiana ha luogo due volte all'anno: da gennaio a marzo la collezione autunno/inverno (a gennaio la moda maschile e tra febbraio e marzo la moda femminile) e a giugno e settembre le collezioni primavera/estate (a giugno la moda maschile e a settembre la moda femminile).

