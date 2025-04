The Couple pagelle seconda puntata la verità delle sorelle Testa 7 vita da papà single 7

seconda puntata di The Couple, che inizia a entrare nel vivo. Il reality condotto da Ilary Blasi ha visto aumentata la dose di drama in questo nuovo appuntamento. Ecco le pagelle della puntata di lunedì 14 aprile, seconda tappa d’avvicinamento al montepremi da un milione di euro.Prime polemiche e giudizi. Voto: 3C‘è aria di polemica in casa, soprattutto tra le donne. Qualcosa che genera subito una reazione in Ilary. Parlando con Francesca Barra in studio, infatti, dice la sua: “Ci facciamo sempre riconoscere”.Non mancano però frecciatine anche tra uomini. Pierangelo ritiene che Antonino sia costruito. A ciò si aggiunge il parere delle Boccoli su Manila, che vedono un po’ fredda. Le sorelle Testa invece pensano che Brigitta Boccoli non abbia il minimo interesse a interagire. Dilei.it - The Couple, pagelle seconda puntata: la verità delle sorelle Testa (7), vita da papà single (7) Leggi su Dilei.it di The, che inizia a entrare nel vivo. Il reality condotto da Ilary Blasi ha visto aumentata la dose di drama in questo nuovo appuntamento. Ecco ledelladi lunedì 14 aprile,tappa d’avvicinamento al montepremi da un milione di euro.Prime polemiche e giudizi. Voto: 3C‘è aria di polemica in casa, soprattutto tra le donne. Qualcosa che genera subito una reazione in Ilary. Parlando con Francesca Barra in studio, infatti, dice la sua: “Ci facciamo sempre riconoscere”.Non mancano però frecciatine anche tra uomini. Pierangelo ritiene che Antonino sia costruito. A ciò si aggiunge il parereBoccoli su Manila, che vedono un po’ fredda. Leinvece pensano che Brigitta Boccoli non abbia il minimo interesse a interagire.

Potrebbe interessarti anche:

The Couple, prima puntata: chi ha vinto, nominati e pagelle

Prima puntata di ‘The Couple – Una vittoria per due’ e già possiamo tranquillamente esclamare: “Bentornata Ilary”. Questo reality game è il suo ambiente naturale. Una Ilary Blasi un po’ emozionata ...

Pagelle The Couple seconda puntata: Spinalbese solita lagna, Irma e Lucia Testa d’acciaio

Le pagelle della seconda puntata di ‘The Couple - Una vittoria per due’, quella andata in onda lunedì 14 aprile, danno conto di una serata nella quale è mancato un po’ di mordente. Non le storie, ma ...

The Couple, pagelle prima puntata: Ilary Blasi necessaria, l'amore equivoco di Elena Barolo per gli uccelli

The Couple, a giudicare dalla prima puntata, non sembra un format destinato a durare, a meno di profonde revisioni. Una cosa però funziona: è Ilary Blasi. La ragione dell'attesa di The Couple era uno ...