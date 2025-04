Ecco i corsi gratuiti per tutti La Lazzerini vince un bando e la città ora si mette in rete

corsi e opportunità di formazione e arricchimento culturale grazie al finanziamento ottenuto dal Comune sul bando della Regione realizzato per finanziare con i fondi europei interventi di educazione permanente. Saranno le biblioteche e gli archivi, con la Lazzerini capofila e il coinvolgimento di altre realtà culturali del territorio, fra cui il Pin, ad attuare il progetto Attiva-mente, arrivato quarto tra i dodici presentati in Toscana, ottenendo un finanziamento di 260 mila euro. Le iscrizioni on line saranno aperte da venerdì 18 aprile sulla piattaforma del sito www.attivamenteprato.it che sarà attivato nei prossimi giorni e dove sarà saranno disponibili informazioni sui singoli percorsi e sulle modalità di partecipazione. Il primo corso partirà il 23 maggio con il titolo Armocromia, styling e rammendo creativo: workshop di moda sostenibile e si terrà allo Spazio Lottozero di via Arno 10. Lanazione.it - Ecco i corsi gratuiti per tutti. La Lazzerini vince un bando e la città ora si mette in rete Leggi su Lanazione.it In arrivo tantie opportunità di formazione e arricchimento culturale grazie al finanziamento ottenuto dal Comune suldella Regione realizzato per finanziare con i fondi europei interventi di educazione permanente. Saranno le biblioteche e gli archivi, con lacapofila e il coinvolgimento di altre realtà culturali del territorio, fra cui il Pin, ad attuare il progetto Attiva-mente, arrivato quarto tra i dodici presentati in Toscana, ottenendo un finanziamento di 260 mila euro. Le iscrizioni on line saranno aperte da venerdì 18 aprile sulla piattaforma del sito www.attivamenteprato.it che sarà attivato nei prossimi giorni e dove sarà saranno disponibili informazioni sui singoli pere sulle modalità di partecipazione. Il primo corso partirà il 23 maggio con il titolo Armocromia, styling e rammendo creativo: workshop di moda sostenibile e si terrà allo Spazio Lottozero di via Arno 10.

