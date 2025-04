Ristorante e lavanderia Fileni punta sul welfare

Fileni – composta dal Gruppo Fileni (foto, Stefania Monini, direttrice Risorse umane) e dalla società Carni – presenta i risultati del nuovo welfare aziendale attuati nell’ambito del progetto ‘welfare e tutela della salute’. Tra le iniziative più significative spicca l’apertura di un Ristorante aziendale, attivo dalle 11 alle 14,30 a prezzi agevolati per impiegati e operai, e un test pilota di lavanderia aziendale, rivolto specificamente alla popolazione operaia. L’azienda, inoltre, ha messo in campo anche la tecnologia con l’obiettivo di agevolare i dipendenti attraverso servizi time-saving, tra cui l’offerta di un servizio di time sitter, sia fisico che virtuale, che spazia dall’acquisto di frutta e verdura a km 0, al ritiro dei farmaci e referti medici. Non solo, anche prenotazioni di visite ed esami, servizi di lavaggio auto, sartoria e assistenza socio-sanitaria fanno parte del nuovo modello di welfare. Ilrestodelcarlino.it - Ristorante e lavanderia,. Fileni punta sul welfare Leggi su Ilrestodelcarlino.it La piattaforma– composta dal Gruppo(foto, Stefania Monini, direttrice Risorse umane) e dalla società Carni – presenta i risultati del nuovoaziendale attuati nell’ambito del progetto ‘e tutela della salute’. Tra le iniziative più significative spicca l’apertura di unaziendale, attivo dalle 11 alle 14,30 a prezzi agevolati per impiegati e operai, e un test pilota diaziendale, rivolto specificamente alla popolazione operaia. L’azienda, inoltre, ha messo in campo anche la tecnologia con l’obiettivo di agevolare i dipendenti attraverso servizi time-saving, tra cui l’offerta di un servizio di time sitter, sia fisico che virtuale, che spazia dall’acquisto di frutta e verdura a km 0, al ritiro dei farmaci e referti medici. Non solo, anche prenotazioni di visite ed esami, servizi di lavaggio auto, sartoria e assistenza socio-sanitaria fanno parte del nuovo modello di

