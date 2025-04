Il Titano è il set per l’omaggio a Spencer Hill

Titano fino a domani – per le riprese di alcune scene del docufilm .e continuano a mangiare fagioli, diretto da Daniel Mercatali. "San Marino – l’istantanea della segreteria di Stato per il turismo – sta emergendo in maniera sempre più forte come importante destinazione per il cineturismo grazie anche ai nostri sforzi: lo scopo è quello di valorizzare i territori attraverso il linguaggio del cinema". Il docufilm nasce da un’idea del sammarinese Marcello Vicini e rappresenta un sincero tributo al grande cinema western italiano e alla celebre coppia Bud Spencer e Terence Hill. Le riprese del docufilm sono iniziate a Roma a fine 2024 e proseguiranno in varie location italiane e internazionali: Ferrara, Treviso, Francia, Spagna e appunto San Marino, dove sono coinvolti luoghi suggestivi del centro storico di San Marino Città e di Borgo Maggiore. Ilrestodelcarlino.it - Il Titano è il set per l’omaggio a Spencer-Hill Leggi su Ilrestodelcarlino.it San Marino ha accolto la troupe di Human Film International – che sarà sulfino a domani – per le riprese di alcune scene del docufilm .e continuano a mangiare fagioli, diretto da Daniel Mercatali. "San Marino – l’istantanea della segreteria di Stato per il turismo – sta emergendo in maniera sempre più forte come importante destinazione per il cineturismo grazie anche ai nostri sforzi: lo scopo è quello di valorizzare i territori attraverso il linguaggio del cinema". Il docufilm nasce da un’idea del sammarinese Marcello Vicini e rappresenta un sincero tributo al grande cinema western italiano e alla celebre coppia Bude Terence. Le riprese del docufilm sono iniziate a Roma a fine 2024 e proseguiranno in varie location italiane e internazionali: Ferrara, Treviso, Francia, Spagna e appunto San Marino, dove sono coinvolti luoghi suggestivi del centro storico di San Marino Città e di Borgo Maggiore.

