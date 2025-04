Ilrestodelcarlino.it - Ai piedi dell’Appennino la tradizione è sacra. La storica Turba si riaccende a Cantiano

È iniziato il conto alla rovescia per la, la rievocazione della passione di Gesù del venerdì santo (18 aprile). Le costumiste rispolverano il prezioso materiale di scena e passano le loro serate a preparare il costume di ogni soldato, cavaliere o sacerdote. Le sarte hanno ormai dato gli ultimi ritocchi ai nuovi costumi confezionati. La regia e i personaggi passano le fresche serate "a fare le prove sui palchi". E non mancano all’appello i ragazzi che si attivano a scuola con laboratori didattici sul tema "". Nell’attesa di celebrare la passione, la morte e la resurrezione di Gesù, un paese si trasforma in una piccola Gerusalemme. Da alcuni giorniè in piena metamorfosi. Nei pressi dei giardini pubblici si sta allestendo il cenacolo, luogo deputato all’istituzione dell’Eucaristia, ma anche del tradimento e della cattura del Cristo.