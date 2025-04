Quotidiano.net - Il Pd avverte De Luca: "Né veti né aut aut"

"Auspichiamo che ci sia un confronto con Vincenzo De, ma nessuno può porre condizioni". Parola del responsabile organizzativo del Pd, Igor Taruffi: per mandare a dire al governatore uscente che non può porre condizioni sulla candidatura unitaria del centrosinistra alla guida della Campania. Quasi sicuramente l’ex presidente 5 Stelle della Camera, Roberto Fico. Ieri nella sede del Pd campano si sono riuniti i vertici locali del partito e gli eletti con Taruffi, il responsabile enti locali David Baruffi e il commissario regionale Antonio Misiani. Tre ore per fare il punto, "la necessità di individuare le priorità per il futuro della Regione", spiega Taruffi registrando l’intenzione di preservare "l’unità del Pd e l’unità della coalizione imprescindibile per vincere le elezioni e continuare a governare la Campania".