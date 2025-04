Quotidiano.net - Primissime Letture con Qn: libri per essere autonomi

"Una collana per far esercitare i bambini a leggere, per farli diventare lettori", dedicata al bambino anche molto piccolo che ha imparato a leggere precocemente, a quelli che hanno iniziato il percorso di avvicinamento alla lettura nella scuola primaria ma anche ai lettori di ogni età che si avvicinano per la prima volta alla lingua italiana: da oggi in edicola con Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno usciranno iscritti da Barbara Franco della collanadella linea editoriale Quid+, edita da IF Gribaudo. Grazie alla struttura con 9 diversi livelli di difficoltà, questa collana è un percorso di avvicinamento alla lettura adatto a tutti i bambini dai 5 anni in su. Ogni livello è composto da 3, ognuno dei quali racconta una storia liberamente ispirata a fatti realmente vissuti dalla scrittrice insieme a suo figlio Pietro; i protagonisti principali sono dunque Pietro, la sua famiglia “allargata” e lo “straordinario“ Quid, un elefantino rosso, molto goloso e un po’ pasticcione.