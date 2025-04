Ilrestodelcarlino.it - Sociale, antenne e strade: i candidati si "sfidano"

Potrebbero davvero rimanere tre ialla corsa di sindaco a Osimo, Michela Glorio per il centrosinistra, Michela Staffolani (FdI e Rinasci Osimo) e l’ex sindaco Francesco Pirani con le liste di Sandro Antonelli e Achille Ginnetti. Una corsa da cui resterebbero esclusi i simboli di Forza Italia e Lega, così come Base popolare. C’è chi sostiene che le Liste civiche da sempre di Dino Latini aspetterebbero l’ultimo minuto (il 26) per presentarsi con un proprio candidato ma di fatto la voce al momento è smentita. Intanto La civica Rinasci Osimo per Staffolani ha siglato in una conferenza l’unione ufficiale con il Movimento Civici Marche. Accanto agli esponenti locali Giulia Dionisi e Francesco Sallustio, c’erano il presidente Matteo Pompei e il consigliere regionale Giacomo Rossi, che hanno detto: "Civici Marche nasce dai territori per dare una concreta risposta ai bisogni delle realtà locali.