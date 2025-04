Tre giorni con il Festival della Risata Comicità senza freni in San Romano

Festival della Risata rompe gli schemi e, anzi, rilancia. Da due giorni dello scorso anno a tre giorni densi di eventi per il 2025, più precisamente giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 maggio. Tanti i super ospiti di questa edizione: dal grande attore e comico Rocco Papaleo, agli autori di "comic news" di Lercio.it che hanno portato la satira e la Risata ad esplodere nella rete; dall'attrice fiorentina Katia Beni, fino al cantante e vignettista Max Paiella passando per il lancio dell'esordiente Graziana Allegra. A presentare la nuova edizione Elisa D'Agostino che insieme a Erika Citti dell'associazione culturale E&E - Events and Executive organizzano il Festival e Vanni Baldini, autore comico che sarà sul palco insieme agli artisti per realizzare veri spettacoli-interviste (o interviste spettacolari), una formula del tutto inedita vero "marchio" della manifestazione.

