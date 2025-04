Idol Music Festival a ritmo di rap In piazza Vittoria anche Tormento

Il cuore della città torna a pulsare a ritmo di Musica con l'Idol Music Festival, l'evento rap più seguito dai giovani lodigiani, alla terza edizione dopo il grande successo dell'anno scorso. Venerdì 9 e sabato 10 maggio piazza della Vittoria sarà trasformata nuovamente in un grande palcoscenico su cui si esibiranno numerosi artisti di fama nazionale e alcuni giovani emergenti. Sono attese più di duemila persone per le due serate di Musica dell'Imf, organizzato dalla Città di Lodi, dall'assessore alle Politiche giovanili e agli Eventi Francesco Milanesi e da Lorenzo Nicoletti che sarà, anche per quest'anno, il direttore artistico della kermesse Musicale. Una discoteca a cielo aperto, a ingresso libero e sotto l'ombra di uno dei luoghi più suggestivi della provincia, dove migliaia di giovani potranno ballare e cantare le canzoni di Doppelganger e di Dj Stonic, ma anche dei main artist Sayf, Shak Manaly e Tormento, interprete a Sanremo con Guè, Joshua e Shablo del brano "La mia parola".

