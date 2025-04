PlayStation cambia prezzo effetto dazi quanto aumenta a causa di Trump

Sony ha annunciato un aumento dei prezzi per la sua console PlayStation 5, con effetto immediato in Europa, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda.Il rincaro, spiegano dalla casa madre giapponese, è legato a un "contesto economico difficile", tra inflazione, tassi di cambio instabili e il nuovo scenario commerciale globale. Ma il vero fattore determinante è l'effetto a catena dei dazi imposti dagli Stati Uniti sulle importazioni dalla Cina, da cui provengono molte unità PS5.L'aumento riguarda sia la versione con disco che quella digitale, con percentuali che toccano l'11% e, in alcuni casi, potrebbero salire fino al 30% secondo le stime di Bloomberg.Negli Stati Uniti, dove non è ancora stato ufficializzato alcun adeguamento, si teme un rincaro fino al 25%. Una situazione che potrebbe coinvolgere anche altri big del settore, come Nintendo, che ha già congelato i preordini della Switch 2 in attesa di capire l'impatto reale delle nuove misure commerciali.

PlayStation cambia prezzo, effetto dazi: quanto aumenta a causa di Trump. PS5 aumenta ancora di prezzo: ecco i dettagli. PS4 è ancora viva e si aggiorna: cosa cambia con l'Update 12.50?. PS5 Pro, conviene? TUTTO quel che devi sapere prima di comprarla. PS5 Pro: 5 motivi per cui sta facendo discutere. Come cambiare il tema e il boot screen di PlayStation 5 con quello classico di PSOne. Ne parlano su altre fonti

