"Rivedo sempre quella scena. L'auto ha svoltato davanti a me"

Il conducente della Fiat 500 L, un 29enne di Lissone, ha già patteggiato la pena. Ora alla sbarra al Tribunale di Monza per omicidio stradale per la morte di Francesca Fumagalli, 31 anni, di Casatenovo, operatrice sanitaria e madre di due bambini piccoli, c’è il marito Andrea Brambilla, 40enne commerciante ambulante che era alla guida della motocicletta Bmw e trasportava la donna quando si è andata a schiantare contro la vettura che svoltava a sinistra. Il tragico incidente è accaduto l’8 maggio del 2021 in via San Martino ad Arcore, a pochi passi dalla Rovagnati. La moto proveniva dalla direzione opposta al. Entrambi i coniugi erano stati soccorsi in codice rosso. Andrea Brambilla era stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza mentre la donna era stata trasferita a Vimercate e in ospedale era morta poco dopo per le gravi ferite riportate.