Cardiopatie congenite, al Bambino Gesù impiantata 'clessidra' cuore su 5 pazienti

Roma, 14 gen. (Adnkronos Salute) - La '' per il, un innovativo dispositivo salvavita destinato acon gravi, è statadai cardiologi interventisti dell'Ospedale Pediatricosu 5. Si tratta dei primi interventi in Europa realizzati dopo l'ottenimento del marchio CE. Il dispositivo, composto da uno stent autoespandibile e da una valvola polmonare, era già stato impiegato a giugno 2023 per uso compassionevole. "Questa procedura mininvasiva consente di evitare l'intervento chirurgico aaperto in soggetti particolarmente fragili a causa della loro storia clinica, riducendo così i rischi e migliorandone la qualità della vita. Ipossono essere dimessi dopo appena 2-3 giorni" spiega Gianfranco Butera, responsabile dell'unità di Cardiologia Interventistica deldi Roma.