Cambio di prospettiva Nuova vita al tartan

Nella stagione autunno inverno 2025, Gabriele Pasini opera un rovesciamento disu tessuti della tradizione inglese e scozzese da lui molto amati, come tweed,e herringbone, trasportandoli fisicamente e concettualmente dalla campagna in città, dove possono essere utilizzati e valorizzati in molteplici occasioni. Materiali un tempo riservati ai climi rigidi e allarurale, che mantengono il loro carattere distintivo e il loro spirito originario ma vengono alleggeriti nei pesi e resi aerei, traspiranti, potendo così rispondere alle nuove esigenze climatiche e a uno stile diurbano più libero e dinamico. Tessuti ultra qualitativi più pettinati e meno follati, che si adattano perfettamente ai ritmi metropolitani, ma anche basi lavorate a maglia larga, sanno abbracciare ed accompagnare il corpo senza costringerlo.