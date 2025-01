Thesocialpost.it - Berrettini avanza agli Australian Open: Norrie battuto in quattro set

Melbourne – Esordio convincente per Matteo2025. Il tennista romano, numero 24 del ranking ATP, ha superato il britannico Cameron(numero 52 del mondo) inset, con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-1, 6-3, dopo una batta di quasi tre ore.Il match, iniziato in salita con la perdita del primo set al tie-break, ha messo in evidenza la capacità didi reagire nei momenti difficili. Grazie a un servizio potente e a un rovescio efficace, l’azzurro ha ribaltato l’inerzia della partita, dominando nei successivi tre set con autorità.Prossima sfida: Holger RuneAl secondo turno,si troverà di fronte il danese Holger Rune, testa di serie numero 13. I precedenti sorridono a Rune, che conduce per 3-1 negli scontri diretti. Tuttavia, l’italiano si è detto fiducioso: “Sono felice di essere tornato a vincere qui a Melbourne.