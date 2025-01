Ilnapolista.it - Adani: «Perdi il più forte e metti chi? Conte non lo accontenti con Ndoye»

Leggi su Ilnapolista.it

Lelea Viva el Futbol commenta l’addio di Kvaratskhelia dal Napoli. Sarà presto un nuovo giocatore del Psg per 75 milioni di euro. Di sicuro adessovorrà un rinforzo di livello.: «La squadra va rinforzata, non va indebolita»Le parole disu Kvaratskhelia:«A un certo punto il tempo degli onori finisce.non ce l’ha con il ragazzo perché ne ha apprezzato i sacrifici, anche a fare un lavoro un po’ diverso. A un certo punto l’entourage ha detto “è finito il tempo degli onori”. Tempo scaduto. Mi dispiace, mi danno 75.non è riuscito a incidere, gli ha parlato anche diretto. Secondo me Kvara si è impegnato tanto, non al massimo. Perònon lo acnti con. Va bene adesso, perchédirà “io non mollo un campione. 75 milioni entrano? vanno spesi 75 milioni”.