Spazionapoli.it - “Accordo con il Napoli per il rinnovo”: l’azzurro firmerà un nuovo contratto!

Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato – Ilpiazza unimportante in chiave futuro. Il club azzurro ha raggiunto l’con il giocatore. Sono momenti molto importanti in casa. La società è alle prese con il mercato invernale, vista la cessione improvvisa di Khvicha Kvaratskhelia. Al tempo stesso, però, la dirigenza continua a lavorare anche su altre questioni. Non a caso, negli ultimissimi minuti, è giunta la notizia di unverbale per ildi un noto calciatore. Quest’ultimo, si legherà alper i prossimi anni.Olivera rinnova con il: raggiunto l’Ilnon si priverà di Mathias Olivera. L’attuale terzino sinistro delè al primo posto nelle gerarchie di Antonio Conte. Il calciatore, infatti, si sta rendendo protagonista in questa stagione grazie ad ottime prestazioni e non solo.