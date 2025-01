Calciomercato.it - Vlahovic non si allena e salta Atalanta. C’entra anche il mercato?

Le ultime sull’attaccante serbo, che non prenderà parte alla trasferta di Bergamo. Il punto della situazione, tra campo eDusanancora out. L’attaccante serbo non si èto con il resto del gruppo, guidato da Thiago Motta, nemmeno oggi.non siil? (LaPresse) – Calcio.itDopo essere stato sostituito al 65esimo della sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan, l’ex Fiorentina non è stato più a disposizione della Vecchia Signora. Sembrava un problema di poco conto e invece, il giocatore hato prima Torino e poi la sfida contro l’di domani. Dusan #non ci sarà nemmeno per la sfida con l’?Dopo la partita contro il Milan in Supercoppa, dove è stato sostituito al 65?, l’attaccante serbo non è più stato a disposizione di Thiago Motta.