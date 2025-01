Zonawrestling.net - VIDEO: Giocatore NFL sbaglia a “eseguire” il pedigree, Triple H commenta sui social

Leggi su Zonawrestling.net

Come sappiamo, ilè stata l’iconica finisher diH che gli è valsa numerose vittorie. Ieri sera si è svolta la partita dei playoff NFL tra i Philadelphia Eagles ed i Green Bay Packers e, a seguito di una giocata decisiva, ildegli Eagles Quinyon Mitchell ha festeggiato con i compagni simulando proprio la mossa finale di The Game. Il risultato, però, non è stato dei migliori.“Don’t try this at home”A seguito di una giocata decisiva, Quinyon Mitchell in forza alla franchigia NFL dei Philadelphia Eagles ha festeggiato con i compagni di squadra simulando un. La finisher diH, però, non è propriamente ben riuscita ed allora The Game ha cosìto l’episodio via: “C’è un motivo per cui diciamo ‘Don’t try this at home’”. Qui sotto il