Vaccini anti Covid da ritirare? L’infondato paragone con il caso Cutter Polio

L’epidemiologo Nicholas Hulscher cita nel suo blog uno studio apparso sulla rivista open access International Journal of Risk & Safety in Medicine. Secondo il medico dimostrerebbe che idovrebbero essere ritirati dal mercato, in quanto ne sarebbero stati ritirati altri in passato associati a un numero di decessi nettamente inferiore, come ildel 1955. Tabloid come The People’s Voice riportano la narrazione. Quindi si diffonde nei Social network, fino a raggiungere le condivisioni Facebook. Vediamo di cosa si tratta.Per chi ha fretta:Secondo uno studio esaltato dai No vax iandrebbero ritirati dal mercato.I ricercatori si basano su segnalazioni di eventi avversi non verificate.Si fanno anche confronti improbabili con altriritirati in passato, come ilnel 1955.