Ilfattoquotidiano.it - Uccise il padre con 34 coltellate per difendere la madre: Alex Pompa assolto nell’appello-bis

, il giovane che nell’aprile del 2020ilcon 34a Collegno, in provincia di Torino, al culmine dell’ennesima lite familiare perla, non è colpevole. Lo ha deciso la Corte d’assise d’appello di Torinobis a carico del giovane, all’epoca dei fatti 18enne, confermando la sentenza di primo grado a carico del giovane, che ora porta il cognome dellaera statoin primo grado: secondo la Corte di assise aveva agito per legittima difesa. In appello, nel 2023, fu condannato a 6 anni, due mesi e venti giorni per omicidio volontario con una sentenza che però è stata annullata con rinvio dalla Cassazione. Nel nuovo processo i giudici – su indicazione della Suprema Corte – hanno rivalutato il contesto in cui si è svolta la vicenda, il clima che si viveva in famiglia e lo stato di disagio psichico del giovane.