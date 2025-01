Game-experience.it - The Elder Scrolls 4: Oblivion Remake, un report rivela i primi dettagli sui miglioramenti al gameplay

Un ritorno in grande stile a Cyrodiil si fa sempre più vicino. Secondo fonti affidabili e conferme indirette, The4:sarà completamente rifatto con Unreal Engine 5, promettendo un’esperienza profondamente rinnovata ed ovviamente al passo con i tempi.Con una data di uscita prevista per giugno 2025, secondo un nuovodi MPS1T ilintrodurràsignificativi ale alla grafica, proiettando il classico RPG di Bethesda in una nuova era.Stando alla nuova indiscrezione, The4:è sviluppato da Virtuos, studio noto per il supporto a titoli di grande calibro. Non si tratta di un semplice porting grafico: ildovrebbe offrire una reimmaginazione completa del gioco originale, includendosostanziali nei sistemi di