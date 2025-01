Ilgiorno.it - Si ustiona ma non lo dice. Anziana grave

MISSAGLIA (Lecco) "Non volevo disturbare nessuno". Per non disturbare nessuno, una brianzola di 75 anni non ha chiesto aiuto nemmeno quando si èmenteta la schiena. Ad allertare i soccorritori è stata una sua amica, ma solo sette giorni più tardi, quando è andata a trovarla. La 75enne, una pensionata vedova che abita in uno dei paesi vicini a Missaglia, la settimana scorsa ha riportato ustioni di secondo grado su un’ampia porzione di schiena. Mentre passava vicino al camino, una scintilla le ha bruciato gli abiti che indossava: non se n’è accorta subito, i vestiti si sono incendiati lentamente e lei non riusciva a realizzare da dove provenisse il forte calore che avvertiva, almeno fino a quando le fiamme non le sono divampate addosso. Non sa nemmeno lei come, ma è riuscita a strapparsi di dosso gli indumenti.