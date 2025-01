Romadailynews.it - Roma: M5s, dare all’Esquilino gli strumenti per rinascere

Al quartiere Esquilino di“dobbiamogliper. Siamo d’accordo con la proposta dei residenti e degli albergatori di attirare gli investimenti con nuove iniziative, come ad esempio incentivi e sgravi fiscali. Questo perche’ la rigenerazione urbana passa anche dalle imprese che decidono di scommettere sul territorio, non solo dalle riqualificazioni.Che pure ci sono state: durante la consiliatura M5s abbiamo rinnovato i giardini di piazza Vittorio e i portici laterali, nonche’ avviato il bando per la riqualificazione di piazza dei Cinquecento”.Lo dichiara in una nota Linda Meleo, capogruppo M5s in Campidoglio, e Federica Festa, capogruppo M5s in Municipio I.“Ma nonostante l’amministrazione attuale l’abbia indicato come un ‘distretto dell’accoglienza’, l’Esquilino rimane una zona pericolosa e in parte abbandonata.