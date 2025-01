Romadailynews.it - Roma: furto a casa di Stefano Orfei figlio di Moira, rubati diamanti e orologi d’oro

per centinaia di migliaia di euro in. I malviventi sono entrati in azione nelladidi, poco dopo la mezzanotte entrando da una finestra della camera da letto.L’abitazione del domatore di leoni, che in quel momento non era in, e’ al primo piano di una palazzina in via Guido Banti in zona Ponte Milvio. I ladri hanno individuato la cassaforte e l’hanno forzata portando via un ingente bottino costituito in 150mila euro in, una decina diRolex ed altre marche prestigiose per un valore ancora da quantificare.Ad arricchire il bottino anche 1300 euro in contanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del distretto Ponte Milvio che indagano sul caso.Agenzia Nova