Non fare briciole e niente pigiama in casa la domenica Torino le regole del marito imposte alla moglie | condannato

, 13 gennaio 2025 – Lanon doveva mettere ilmentre girava inla“perché era segno di pigrizia” e non doveva sprecare lequando spezzava il pane. Ma anche non bere zabaione o vin brulé, “perché era un atteggiamento da vecchi”. Questi e un’altra sfilza die divieti imposti da un manager del Torinesegli sono costati una condanna dal tribunale dia tre anni di reclusione, sostituiti con detenzione domiciliare per stalking, maltrattamenti, danneggiamento e accesso abusivomail della ex. Nelle motivazioni, depositate lo scorso dicembre e firmate dal giudice estensore Milena Chiara Lombardo, come anticipato oggi dal Corriere di, c'è l'elenco delledaldonna e che, secondo il tribunale, ne tratteggiano "l'atteggiamento controllante, umiliante e aggressivo".