Non è il solito super Palumbo. Gerli frenato da virus influenzale

GAGNO 6 Non ha colpe sulle due reti palermitane, anzi a tempo quasi scaduto evita una sconfitta più pesante andando a deviare un bolide di Henry. CALDARA 6 Paradossalmente è in fase offensiva che offre il meglio, anche se è troppo altruista a inizio ripresa quando anziché tirare crossa verso Mendes che non riesce in una comoda deviazione. BOTTEGHIN 5,5 Ritrova una maglia da titolare e per un tempo se la cava. A inizio ripresa macchia la sua gara facendosi anticipare da Le Duaron sulla palla del 2 a 0. (31’ st Duca 6 Entra a gara già compromessa e prova comunque a dare un po’ di pepe alla fase offensiva). DELLAVALLE 6 Gioca adattandosi a sinistra nella difesa a tre, e tutto sommato non se la cava male. Nel finale prova a riaprire la gara con un gran tiro da fuori, ma il pallone va alto di un soffio.