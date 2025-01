Ilgiorno.it - Minaccia frana sul lago d’Iseo: il crollo potrebbe creare un’onda anomala sulle sponde del Sebino

Sarnico (Bergamo) – Presto inizieranno i lavori di messa in sicurezza del Monte Saresano, dove un’immensa, attualmente in stallo, incombe dall’alto sull’abitato di Tavernola Bergamasca e ilin cui, se cadesse,che finirebbe su Monte Isola eparti vicine aldi diversi paesi rivieraschi della sponda bresciana. Questo martedì il presidente dell’Autorità di bacino dei laghi, Endine e Moro, che è l’ente che gestisce i lavori previsti, incontrerà i vari attori del progetto da 16 milioni di euro tra cui il Comune di Tavernola Bergamasca, la Regione Lombardia, le aziende appaltatici costituitesi in Associazione temporanea di imprese e gli alti enti interessati dalle opere. «È proprio così – spiega il presidente dell’Autorità di bacino con sede a Sarnico, Alessio Rinaldi – questo martedì avremo il primo incontro operativo che servirà a delineare i tempi del cantiere, che andrà allestito.