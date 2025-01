Liberoquotidiano.it - Milei "atomico": nucleare, idrogeno e petrolio, Argentina potenza energetica

: è imperniata su tre pilastri la «rivoluzione» che Javierannuncia per l'. Il 20 dicembre, in un messaggio registrato nella Casa Rosada, il presidente ha spiegato che una rinascita dell'energiasta arrivando in tutto il mondo grazie all'intelligenza artificiale, e che è sua intenzione porre l'al centro del fenomeno. Dunque partirà un Pianoargentino con il quale il presidente aspira ad aggiungere una quarta centralealle tre esistenti – che forniscono già il 7% del fabbisogno nazionale - e promuovere la ricerca e lo sviluppo di questa tecnologia. I capitali andranno trovati, ma c'è il sostegno dell'Agenzia Internazionale per l'energia atomica (Aiea): come dimostra la presenza del suo presidente, che è poi l'argentino Rafael Grossi.