Secoloditalia.it - Marito condannato per l’inferno di divieti inferto alla moglie: vietati pigiama la domenica, spuntini e strafalcioni

Le regole erano stringenti. Ferree. Imprescindibili. Una serie di indicazioni, precetti, e dettagliate istruzioni per l’uso conannessi a cui la malcapitatadell’uomoa tre anni di reclusione (sostituiti in detenzione domiciliare) per stalking, maltrattamenti, danneggiamento e accesso abusivomail della ex consorte, doveva rigorosamente sottostare. Sì, perché in quella casa diventata una caserma vigeva quasi un regime, basato su regole stringenti imposte dal. E ad ogni trasgressione, ogni minima inadempienza o esplicita violazione, seguiva immediatamente un’umiliazione punitiva.Torino,di unae idelche impone regole umiliantiEd è in quest’atmosfera opprimente che ha vissuto per quelli che sembrano oggi “interminabili” anni una donna, vittima dei soprusi del, un manager del Torinese, che il 10 settembre scorso è statoa tre anni di reclusione, sostituiti poi dmisura della detenzione domiciliare, sancita in seguito alle accuse di stalking, maltrattamenti, danneggiamento e accesso abusivomail della ex.