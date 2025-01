Oasport.it - LIVE Sinner-Jarry 7-6, 1-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: equilibrio anche nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0sta alzando illlo. Vincente ottenuto con il diritto incrociato.1-2 Ancora una battuta esterna vincente.40-15 Doppio fallo del n.36.40-0 Ace esterno con un angolo strettissimo.30-0 In rete la risposta di diritto di, i cui riflessi oggi non sempre sono prontissimi.15-0 Ace al centro del sudamericano.1-1 Servizio e diritto dell’italiano.40-0 Seconda profonda al corpo, in rete la risposta di diritto.30-0 Servizio e diritto di, in rete il diritto incrociato in corsa dell’avversario.15-0 In rete il rovescio incrociato di.0-1 Servizio esterno vincente del n.36.40-15 Ace esterno.30-15colpisce male di rovescio, palla in rete.15-15 Lungo il rovescio lungolinea del cileno.15-0 Servizio e diritto.in battuta nel secondo set.