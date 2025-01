Ilrestodelcarlino.it - La grande festa degli avvocati. Premio speciale a Fabrizio Emiliani

L’avvocato è una persona che si prende cura dei diritti delle persone, è una persona curiosa e onesta. È il senso della professione forense secondo, premiato al teatro dell’Aquila per i suoi 60 anni di iscrizione all’ordine con la toga di diamante. Assente giustificato, ha affidato le sue parole di riconoscenza al figlio Simone, stimato avvocato pure lui: "Purtroppo la mia età non mi permette di essere a teatro, ho raccomandato a mio figlio di mettere un po’ di cuore nelle mie parole. Considero glitutti un po’ figli miei, dai più anziani ai più giovani. E proprio ai più giovani mi voglio rivolgere, per ricordare che l’avvocato deve essere curioso, solo interessandosi alle vicende umane può conoscere a fondo la natura dell’uomo. Deve essere onesto, non è una semplice professione la nostra, non si fa l’avvocato, bisogna essere avvocato e quindi difensore dei diritti anche dei più poveri e indifesi che hanno bisogno, anche fuori dalle aule dei tribunali".