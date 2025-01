Ilfoglio.it - “J.K. Rowling ha salvato la civiltà occidentale”

"J.K.hala”, scrive Amy Hamm sul canadese National Post. “Sì, una donna da sola., miliardaria, famosa autrice di ‘Harry Potter’ e critica schietta dell’ideologia di genere, è probabilmente la più grande forza dietro un recente punto di svolta nelle guerre culturali dell’occidente. La nostra cultura è stata spinta sull’orlo di un’irreversibile presa di potere da parte di despoti deliranti di una sinistra radicalizzata e ora, per fortuna, sembra che stia andando verso una relativa normalità. Non ci siamo ancora. E mentre alcuni paesi, tra cui il Canada, sono in ritardo, non si può negare che un cambiamento culturale sismico sia stato recentemente avvertito in tutto l’occidente. Il genere, o più specificamente, l’ideologia di genere, che postula che il genere è socialmente costruito, come se ognuno di noi avesse una ‘identità di genere’ unica e personalizzata che esiste come un’essenza simile all’anima contenuta nei nostri corpi fisici, ma separata da essi, è diventata una religione di stato nei paesi occidentali nell’ultimo decennio.