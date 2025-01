Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni della ventiduesima puntata: Jessica torna nella Casa per un faccia a faccia (e non sarà la sola!)

Questa sera andrà in onda una nuovadel. C’è molta attesa tra i telespettatori, specie per l’esito del televoto che per la prima volta in questa stagione prevede la formula “Chi vuoi eliminare?”, anziché quella canonica impostata sul salvataggio.Coloro che rischiano di abbandonare per sempre il gioco sono: Shaila Gatta, Tommaso Franchi, Luca Calvani, Helena Prestes e Ilaria Galassi.Le ultime due sono finite in nomination d’ufficio per via di un provvedimento disciplinare, a seguito degli atteggiamenti aggressivi assunti nel corso dell’ultima settimana.Morlacchi, cui era toccata la stessa sorte, ha scelto di abbandonare volontariamente laperché ha trovato ingiusta la punizione riservatale.Ma cosa accadrà nel corsodi questa sera?A quanto paretornerà a varcare la Porta Rossa per uncon i suoi ex compagni di avventura.