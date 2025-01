Frode 300mila euro indagati 9 tunisini

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.59 Si fingevano residenti in Italia e poveri per ottenere permessi di soggiorno e benefici economici, ma poi tornavano in Tunisia e spendevano lì i soldi dei vari assegni familiari e voucher. Dopo un anno di indagini, la Polizia di frontiera marittima di Civitavecchia ha smascherato unadaai danni dello Stato italiano e posto sotto procedimento penale nove cittadini. Bonus scuola per ragazzi mai visti in classe, false attestazioni su residenza e reddito: in corso la revoca dei permessi di soggiorno illeciti