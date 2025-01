Lortica.it - Forte vento e incendi: 45 interventi dei Vigili del Fuoco ad Arezzo e provincia

Nelle ultime 24 ore, ideldisono stati impegnati in circa 45a causa delche ha colpito la. Le operazioni hanno riguardato principalmente la rimozione di alberi caduti su strade e parcheggi, causando danni significativi ad alcune auto, in particolare in Via Arno ade nel piazzale del Planetario a Montevarchi.Tra gli episodi più rilevanti, la strada della Manziana adè stata temporaneamente interrotta per la caduta di un palo della media tensione, prontamente messo in sicurezza dai tecnici Enel. Altrihanno interessato grondaie pericolanti e cartelloni pubblicitari divelti. Le zone più colpite sono state quelle di, con segnalazioni anche in Valdichiana e Valdarno. Fortunatamente, non si registrano feriti.