Davidemaggio.it - Endless Love, anticipazioni dal 13 al 18 gennaio 2025: Nihan e Kemal si sposano

Leggi su Davidemaggio.it

© US Mediaset L’amore trionfa a. Nei prossimi episodi, nonostante un piano del perfido Emir Kozcuo?lu per tentare di ucciderlo,Soydere riesce a coronare il suo sogno d’amore conSezin e a sposarla. Il tutto all’interno di una cerimonia romantica sul mare, dove non mancano i loro amici e parenti. Maggiori informazioni nellesettimanali. La dizi turca è in onda su Canale 5, durante la settimana, alle 14.10 ed il sabato alle 15.30. Ecco le.Lunedì 13: scontro di tradizioni per la preparazione del matrimonio diFervono i preparativi del matrimonio fracon lo scontro fra due culture diverse, quella popolare e più legata alle tradizioni di Fehime e quella più moderna e ricercata della madre di, Vildan.