È morto all'età di 82 anni Oliviero Toscani, tra i più iconici fotografi della storia d'Italia

: aveva 82di 82, tra i più. Dal mattino del 10 gennaio era ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, a causa di un aggravamento delle sue condizioni di salute.Duefa gli era stata diagnosticata la amiloidosi, una malattia rara caratterizzata dall’accumulo anomalo di proteine nei tessuti.lo aveva reso noto lo scorso agosto, in un’intervista al CorriereSera. “Non ho paura di morire, basta che non faccia male”, aveva detto: “Ho vissuto troppo e troppo bene, sono viziatissimo. Non ho mai avuto un padrone, uno stipendio, sono sempre stato libero”.La malattia lo aveva duramente provato, facendogli perdere circa 40 chili in un anno.