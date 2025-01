Ilrestodelcarlino.it - Davyskiba micidiale in attacco. Ikhbary sa essere decisivo

DE CECCO 7,5 (1 b.s., 1 muro) – Le uniche sbavature sono a inizio primo set: la ricezione è talmente precisa e continua che quasi non gli sembra vero. Poi però il ritmo sale di colpo e diventa insostenibile per la Mint. Il muro che chiude il tiratissimo secondo set vale al capitano mezzo voto in più. BUCHEGGER 6,5 (att. 39% su 18 con 2 err. e 1 muro sub., ric. 1 err., 3 ace, 4 b.s.) – Dopo due set faticosi inè nel terzo che Paul cambia marcia, avventandosi sulla Mint come un cingolato. Tre dei dieci ace finali portano la sua firma. IKHBAYRI 7 (att. 100% su 1, 1 muro) – In versione Re Mida, stampa Juantorena a muro e trasforma inl’azione più pazza del match. Sprazzi isolati ma, stavolta, decisivi. RINALDI 6,5 (att. 47% su 19 con 4 err. e 2 muri sub., ric. 60% su 10 con 1 err.