Danilo rescinde con la Juventus Fatta per Alberto Costa

In attesa del difensore centrale, i bianconeri piazzano un colpo di prospettiva assicurandosi il terzino portoghese del Vitoria Guimares,, classe 2003, che andrà così a sostituire il partentecheil suo contratto in attesa di passare al Napoli.ALLA: I DETTAGLI DELL’AFFAREL’ operazione è stata chiusa a titolo definitivo per una cifra intorno ai 12-13 milioni. I bianconeri hanno così bruciato la concorrenza, in primis, dello Sporting Lisbona, che aveva offerto leggermente di meno, e anche di Milan e Roma che si erano avvicinati nei giorni scorsi al giocatore , senza però affondare. L’esterno portoghese sarà a Torino nelle prossime ore per visite mediche e firma sul contratto.CHI ÈClasse 2003,è un esterno basso dotate di grande fisicità e buona propensione offensiva.