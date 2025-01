Ilgiorno.it - Dal Vajont al disastro di Seveso. Gli psicologi spiegano come superare la diossina

Leggi su Ilgiorno.it

Dal, dai disastri rinasce una comunità più forte. È l’insegnamento che lega due terre martoriate, con l’paiuto dellaa post catastrofe. Appuntamento giovedì alle 20.45 al centro visite del Bosco delle Querce. Il tema: “Storie di riparazioni di territori e comunità. Insegnamenti dalper una città forte con Sergio Astori e Ilaria Parrotta“. Un appuntamento da non mancare. Sergio Astori, medico psichiatra e psicoterapeuta, è professore a contratto di Psicofarmacologia presso la facoltà dia dell’Università Cattolica di Milano. Si interessa da anni di psicologa dell’emergenza e del trauma post catastrofe. Ilaria Parrotta, psicologa clinica, è specialista in psicoterapia psicoanalitica con specializzazione in salute, relazioni familiari e interventi di comunità.